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Ефим Сергеев

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Сергей Васильев

Мать: Евдокея Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Акилина Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Анисим Ефимов

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Афимья Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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