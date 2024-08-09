Ефим Сергеев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Сергей Васильев
Мать: Евдокея Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Акилина Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тимофей Ефимов
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1801
Сын: Анисим Ефимов
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Афимья Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно