Евдокия Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Сергеев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Акилина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Сергеев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Сергеев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1801
Сын: Анисим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Сергеев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Афимья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Сергеев
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно