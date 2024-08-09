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Евдокия Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Сергеев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Акилина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Сергеев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Сергеев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Анисим Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Сергеев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Афимья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Сергеев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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