Тимофей Ефимов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ефим Сергеев
Мать: Евдокия Прокофьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Тимофеева
Мать ребёнка: Дарья Романова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Дарья Романова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Дарья Романова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Тимофеева
Мать ребёнка: Дарья Романова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Дарья Романова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно