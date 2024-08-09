Тимофей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Ефимов

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ефим Сергеев

Мать: Евдокия Прокофьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Тимофеева

Мать ребёнка: Дарья Романова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Дарья Романова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Дарья Романова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Тимофеева

Мать ребёнка: Дарья Романова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Дарья Романова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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