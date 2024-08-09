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Сергей Васильев

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Василий Прохоров

Мать: Матрена Семенова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Евдокея Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1761

Сын: Евдоким Сергеев

Мать ребёнка: Евдокея Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ефим Сергеев

Мать ребёнка: Евдокея Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: Евдокея Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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