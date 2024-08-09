Сергей Васильев
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Василий Прохоров
Мать: Матрена Семенова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Евдокея Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1761
Сын: Евдоким Сергеев
Мать ребёнка: Евдокея Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ефим Сергеев
Мать ребёнка: Евдокея Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: Евдокея Алексеева
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно