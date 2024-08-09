Матрена Семенова
Место рожденияСинцово
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Младшая Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно