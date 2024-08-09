Матрена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Семенова

Место рождения

Синцово

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Младшая Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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