Луканина (Колесникова) Наталья Никитична 21.08.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканина (Колесникова) Наталья Никитична

Место рождения

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.08.1897 ст.

Дата смерти

27.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897 ст.

Отец: Колесников Никита Григорьевич

Мать: Колесникова Фекла Яковлевна

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.10.1917

Муж: Луканин Александр Дмитриевич

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1931

Сын: Луканин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Луканин Александр Дмитриевич

с. Орда, Пермский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Луканин Василий Александрович

Отец ребёнка: Луканин Александр Дмитриевич

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Луканина Фаина Александровна

Отец ребёнка: Луканин Александр Дмитриевич

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.08.1973
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

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