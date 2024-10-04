Луканина (Колесникова) Наталья Никитична
Место рождения
Дата рождения21.08.1897 ст.
Дата смерти27.08.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897 ст.
Бракосочетание
23.10.1917
Рождение ребёнка
05.12.1931
Сын: Луканин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Луканин Александр Дмитриевич
с. Орда, Пермский край
Рождение ребёнка
1936
Сын: Луканин Василий Александрович
Отец ребёнка: Луканин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Луканина Фаина Александровна
Отец ребёнка: Луканин Александр Дмитриевич
Смерть
27.08.1973