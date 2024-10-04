Луканин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1897
Дата смерти23.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897
Бракосочетание
23.10.1917
Рождение ребёнка
05.12.1931
Сын: Луканин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1936
Сын: Луканин Василий Александрович
Мать ребёнка: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Луканина Фаина Александровна
Мать ребёнка: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична
Смерть
23.10.1939