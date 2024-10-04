Луканин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуканин Александр Дмитриевич

Луканин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1897

Дата смерти

23.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897

Отец: Луканин Дмитрий Иванович

Мать: Луканина (Денисова) Дарья Максимовна

Бракосочетание
23.10.1917

Жена: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1931

Сын: Луканин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична

Рождение ребёнка
1936

Сын: Луканин Василий Александрович

Мать ребёнка: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Луканина Фаина Александровна

Мать ребёнка: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
23.10.1939
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.