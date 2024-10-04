Колесникова Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.
Дочь: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Колесников Никита Григорьевич
Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно