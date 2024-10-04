Колесникова Фекла Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова Фекла Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.

Дочь: Луканина (Колесникова) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Колесников Никита Григорьевич

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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