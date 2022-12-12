Фома
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крепостные крестьяне Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Иван Фомич старший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Илья Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Иван Фомич младший
Мать ребёнка: не указана
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Емельянова
Смерть
До 1816 ст.
Крепостные крестьяне Коллежского секретаря Г. Коровкина