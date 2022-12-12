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Фома

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Место рождения

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостные крестьяне Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Иван Фомич старший

Мать ребёнка: не указана

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Илья Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Иван Фомич младший

Мать ребёнка: не указана

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Емельянова

Смерть
До 1816 ст.
Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостные крестьяне Коллежского секретаря Г. Коровкина
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