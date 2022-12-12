Иван Фомич младший
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиПосле 1833 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Отец: Фома
Мать: не указана
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Бракосочетание
С 1798 по 1810 ст.
Жена: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Устина Иванова
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Смерть
После 1833 ст.
Крепостные крестьяне Коллежского секретаря Г. Коровкина