Иван Фомич младший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фомич младший

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Место рождения

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

После 1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Фома

Мать: не указана

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Бракосочетание
С 1798 по 1810 ст.

Жена: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Устина Иванова

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Ефим Иванов

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
После 1833 ст.
Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостные крестьяне Коллежского секретаря Г. Коровкина
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