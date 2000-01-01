Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Илья Фомич
Илья Фомич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1790 ст.
Дата смерти
Около 1837 ст.
Пол
Мужской
Отец
Фома
Около 1760 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SY
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец:
Фома
Мать: не указана
Смерть
Около 1837 ст.
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия