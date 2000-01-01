Илья Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Фомич

Илья Фомич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Около 1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Фома

Мать: не указана

Смерть
Около 1837 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close