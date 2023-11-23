Ерасов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерасов) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Ерасова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерасов) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ерасова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ерасова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерасова Аксинья
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Ерасова Аксинья
Рождение ребёнка
20.07.1910
Мать ребёнка: Ерасова Аксинья
Смерть
1920
Причина смерти: умер от тифа