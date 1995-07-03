Ерасов Сергей Андреевич
Место рождениядер. Вязовня, Спас-Деменский район, Калужская обл.
Дата рождения20.07.1910
Дата смерти03.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910
Отец: Ерасов Андрей
Мать: Ерасова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1938
Отбывание наказания
Между 1940 и 1941
Военная служба
1941
мобилизован на фронт
Награда
28.05.1945
Орден Красной Звезды
Место жительства
Между 1946 и 1995
Смерть
03.07.1995