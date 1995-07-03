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Ерасов Сергей Андреевич

Место рождения

дер. Вязовня, Спас-Деменский район, Калужская обл.

Дата рождения

20.07.1910

Дата смерти

03.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910

Отец: Ерасов Андрей

Мать: Ерасова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна

Рождение ребёнка
18.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна

Отбывание наказания
Между 1940 и 1941
Военная служба
1941
мобилизован на фронт
Награда
28.05.1945
Орден Красной Звезды
Место жительства
Между 1946 и 1995
Смерть
03.07.1995

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