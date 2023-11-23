Ерасова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерасова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ерасов) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Ерасов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ерасов) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ерасов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерасов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Ерасов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерасов Андрей

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ерасов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ерасов Андрей

Рождение ребёнка
20.07.1910

Сын: Ерасов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ерасов Андрей

Смерть
Неизвестно

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