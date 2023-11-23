Ерасова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерасов) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Ерасов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерасов) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ерасов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерасов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерасов Андрей
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Ерасов Андрей
Рождение ребёнка
20.07.1910
Отец ребёнка: Ерасов Андрей
Смерть
Неизвестно