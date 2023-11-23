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Ерасов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ерасов Андрей

Мать: Ерасова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерасова Наталья

Военная служба
17.05.1915
малокровие, принят в госпиталь городского комитета г. Тверь
Военная служба
05.07.1917
ефрейтор, ранен
Рождение ребёнка
06.11.1922

Сын: Ерасов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ерасова Наталья

Рождение ребёнка
21.04.1925

Сын: Ерасов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ерасова Наталья

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерасова Наталья

Смерть
Неизвестно

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