Ерасов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Ерасов Андрей
Мать: Ерасова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерасова Наталья
Военная служба
17.05.1915
малокровие, принят в госпиталь городского комитета г. Тверь
Военная служба
05.07.1917
ефрейтор, ранен
Рождение ребёнка
06.11.1922
Мать ребёнка: Ерасова Наталья
Рождение ребёнка
21.04.1925
Мать ребёнка: Ерасова Наталья
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерасова Наталья
Смерть
Неизвестно