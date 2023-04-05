(Никулина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892
Сын: Никулин ? Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Никулин Афонасий Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Никулин Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Никулин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Никулин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920