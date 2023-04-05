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(Никулина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Никулин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Никулин ? Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Никулин Афонасий Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никулин Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Никулин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Никулин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Никулин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Николай Иванович

Смерть
После 1920
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