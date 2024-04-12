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Никулин Иван Николаевич

Место рождения

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Никулин Николай Иванович

Мать: ?

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Никулин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
05.03.1928

Сын: Никулин Петр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Никулин Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1972
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