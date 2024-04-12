Никулин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Никулин Николай Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.03.1928
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1936
Сын: Никулин Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1972