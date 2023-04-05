Никулин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Николай Иванович

Никулин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1870

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1870

Отец: Никулин Иван Васильевич

Мать: Фёкла Титовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Никулин Иван Николаевич

Мать ребёнка: ?

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Никулин ? Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Никулин Афонасий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никулин Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Никулин Василий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Никулин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close