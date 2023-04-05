Никулин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1870
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1870
Отец: Никулин Иван Васильевич
Мать: Фёкла Титовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: ?
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892
Сын: Никулин ? Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Никулин Афонасий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Никулин Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Никулин Василий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Никулин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1936