Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Контиевский Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1891
Поручители по жениху д. Пузова Егор Ильин Авриков, Егор Антонов Шелыгин По невесте д. Павловской Семен Алексеев Кирилловский, д. Микляева Андрей, Иван и Петр Трофимовы Коровины
Рождение ребёнка
20.07.1891
Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шадрина Александра Власьевна
Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Шадрин Александр Власьевич
Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шадрина Мария Власьевна
Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович
Смерть
Неизвестно