Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Место рождения

Микляево

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Контиевский Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1891

Муж: Шадрин Власий Петрович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Егор Ильин Авриков, Егор Антонов Шелыгин По невесте д. Павловской Семен Алексеев Кирилловский, д. Микляева Андрей, Иван и Петр Трофимовы Коровины
Рождение ребёнка
20.07.1891

Сын: Шадрин Николай Власьевич

Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шадрина Александра Власьевна

Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Шадрин Александр Власьевич

Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шадрина Мария Власьевна

Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шадрин Иоанн Власьевич

Отец ребёнка: Шадрин Власий Петрович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.