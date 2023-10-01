Шадрин Власий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870
Крещение
02.02.1870
Восприемники Еремей Шадрин, сестра девица Анастасия
Бракосочетание
19.05.1891
Поручители по жениху д. Пузова Егор Ильин Авриков, Егор Антонов Шелыгин По невесте д. Павловской Семен Алексеев Кирилловский, д. Микляева Андрей, Иван и Петр Трофимовы Коровины
Рождение ребёнка
20.07.1891
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шадрина Александра Власьевна
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Шадрин Александр Власьевич
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шадрина Мария Власьевна
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно