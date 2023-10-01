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Шадрин Власий Петрович

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870

Отец: Шадрин Петр Назарович

Мать: Шадрина (Пономарева) Татиана Васильевна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещение
02.02.1870
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники Еремей Шадрин, сестра девица Анастасия
Бракосочетание
19.05.1891

Жена: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Егор Ильин Авриков, Егор Антонов Шелыгин По невесте д. Павловской Семен Алексеев Кирилловский, д. Микляева Андрей, Иван и Петр Трофимовы Коровины
Рождение ребёнка
20.07.1891

Сын: Шадрин Николай Власьевич

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шадрина Александра Власьевна

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Шадрин Александр Власьевич

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шадрина Мария Власьевна

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шадрин Иоанн Власьевич

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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