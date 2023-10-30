Шадрин Николай Власьевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1891
Отец: Шадрин Власий Петрович
Мать: Шадрина Евдокия Егоровна
Крещение
22.07.1891
Восприемники д. Пронина ? Васильев Окуловский
Рождение ребёнка
12.10.1919
Сын: Шадрин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шадрина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно