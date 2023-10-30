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Шадрин Николай Власьевич

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1891

Отец: Шадрин Власий Петрович

Мать: Шадрина Евдокия Егоровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.07.1891
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Восприемники д. Пронина ? Васильев Окуловский
Рождение ребёнка
12.10.1919

Сын: Шадрин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шадрина Александра Ивановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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