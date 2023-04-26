Константинов (Иванова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Иванова) Мария Степановна

Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1871

Отец: Иванов Степан Иванович

Мать: Елена Кузминична

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
30.03.1871
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1889

Муж: Константинов Захарий

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Захаров Яков

Отец ребёнка: Константинов Захарий

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Захаров Василий

Отец ребёнка: Константинов Захарий

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1900

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Константинов Захарий

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Константинов Захарий

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Захаров Гавриил

Отец ребёнка: Константинов Захарий

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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