Константинов (Иванова) Мария Степановна
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения30.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1871
Отец: Иванов Степан Иванович
Мать: Елена Кузминична
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
30.03.1871
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1889
Муж: Константинов Захарий
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1890
Сын: Захаров Яков
Отец ребёнка: Константинов Захарий
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Захаров Василий
Отец ребёнка: Константинов Захарий
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1900
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Константинов Захарий
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Константинов Захарий
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1908
Сын: Захаров Гавриил
Отец ребёнка: Константинов Захарий
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя