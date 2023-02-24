(Захарова) Анна
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения04.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905
Отец: Константинов Захарий
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
06.12.1905
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя