Иванов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти18.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Иван Дмитриев
Мать: Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Константинов Мария Степановна
Мать ребёнка: Елена Кузминична
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Елена Кузминична
Рождение ребёнка
31.05.1881
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Елена Кузминична
Смерть
18.06.1907
Причина смерти: от чахотки