Иванов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

18.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Иван Дмитриев

Мать: Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Константинов Мария Степановна

Мать ребёнка: Елена Кузминична

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Елена Кузминична

Рождение ребёнка
31.05.1881

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Елена Кузминична

Смерть
18.06.1907
Причина смерти: от чахотки
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