Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно