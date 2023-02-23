Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Алексеевна

Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иванов Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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