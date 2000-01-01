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Замятин Василий Данилович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1815

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Елизавета Спиридонова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение
1869

Отец: Замятин Данил Степанович

Мать: Замятина Анна Ильинична

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
08.02.1891

Жена: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
31.08.1892

Сын: Замятин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1894

Сын: Замятин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Замятина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.05.1896

Сын: Замятин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.10.1904

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Елизавета Спиридонова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Замятина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Елизавета Спиридонова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Елизавета Спиридонова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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