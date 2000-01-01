Замятин Василий Данилович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1815
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Елизавета Спиридонова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение
1869
Отец: Замятин Данил Степанович
Мать: Замятина Анна Ильинична
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
08.02.1891
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
31.08.1892
Сын: Замятин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1894
Сын: Замятин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Замятина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.05.1896
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.10.1904
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Пелагея Матвеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Елизавета Спиридонова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Замятина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Елизавета Спиридонова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)