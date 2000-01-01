Замятина (Веретеникова) Анна Ильинична
Место рожденияд. Маковеевская
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Веретеников Илья Александрович
Мать: не указана
д. Маковеевская
Пустопленский приход
Бракосочетание
11.11.1856
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Рождение ребёнка
1857
Сын: Замятин Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.01.1859
Сын: Замятин Василий Данилович
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: Замятина Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.03.1861
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.06.1862
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.08.1863
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.09.1865
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Замятин Василий Данилович
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Замятин Алексей Данилович
Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно