Замятина (Веретеникова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Веретеникова) Анна Ильинична

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Место рождения

д. Маковеевская

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Веретеников Илья Александрович

Мать: не указана

д. Маковеевская
Пустопленский приход
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Рождение ребёнка
1857

Сын: Замятин Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.01.1859

Сын: Замятин Василий Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: Замятина Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.03.1861

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.06.1862

Сын: Замятин Иван Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.08.1863

Сын: Замятин Максим Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.09.1865

Сын: Замятин Дионис Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Замятин Василий Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Замятин Алексей Данилович

Отец ребёнка: Замятин Данил Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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