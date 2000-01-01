Замятин Иван Данилович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения17.06.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1862
Отец: Замятин Данил Степанович
Мать: Замятина Анна Ильинична
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
05.02.1884
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Замятина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Мария Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.09.1889
Мать ребёнка: Замятина Мария Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.09.1894
Мать ребёнка: Замятина Мария Васильевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)