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Замятин Иван Данилович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

17.06.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1862

Отец: Замятин Данил Степанович

Мать: Замятина Анна Ильинична

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Замятина Мария Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Замятина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Мария Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.09.1889

Сын: Замятин Моисей Иванович

Мать ребёнка: Замятина Мария Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.09.1894

Сын: Замятин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Замятина Мария Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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