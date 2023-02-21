Замятина (Токарева) Мария Васильевна
Место рожденияд. 1 Ямновская
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Токарев Василий Фёдорович
Мать: не указана
д. 1 Ямновская
Пустопленский приход
Бракосочетание
05.02.1884
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Замятина Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.09.1889
Отец ребёнка: Замятин Иван Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.09.1894
Отец ребёнка: Замятин Иван Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)