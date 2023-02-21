Замятина (Токарева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Токарева) Мария Васильевна

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Место рождения

д. 1 Ямновская

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Токарев Василий Фёдорович

Мать: не указана

д. 1 Ямновская
Пустопленский приход
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Замятин Иван Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Замятина Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.09.1889

Сын: Замятин Моисей Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.09.1894

Сын: Замятин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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