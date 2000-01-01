Замятина (?) Елизавета Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Елизавета Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1815

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Замятина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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