Замятина (?) Елизавета Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1815
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Замятина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно