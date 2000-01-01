Замятина (Шихова) Пелагея Матвеевна
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шихов Матвей Филиппович
Мать: Шихова Ирина Пахомлева
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
08.02.1891
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
31.08.1892
Сын: Замятин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1894
Сын: Замятин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Замятина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.05.1896
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.10.1904
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)