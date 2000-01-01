Замятина (Шихова) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Шихова) Пелагея Матвеевна

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шихов Матвей Филиппович

Мать: Шихова Ирина Пахомлева

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
08.02.1891

Муж: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
31.08.1892

Сын: Замятин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1894

Сын: Замятин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Замятина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.05.1896

Сын: Замятин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.10.1904

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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