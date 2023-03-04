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Шихова Ирина Пахомлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

14.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Матвей Филиппович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Замятина (Шихова) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Шихов Матвей Филиппович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шихов Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Шихов Матвей Филиппович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: Шихова Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Шихов Матвей Филиппович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.07.1894
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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