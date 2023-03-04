Шихова Ирина Пахомлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти14.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Замятина (Шихова) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Шихов Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шихов Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: Шихова Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Шихов Матвей Филиппович
Смерть
14.07.1894