Аксименкова Матрона Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Фёдор Яковлев
Мать: (Якушевич) Дария Ильина
Бракосочетание
18.01.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1888
Сын: Аксименков Василий Васильев
Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.09.1890
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Аксименков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: (Аксименкова) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1900
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов
Смерть
Неизвестно