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Аксименкова Матрона Фёдорова

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Фёдор Яковлев

Мать: (Якушевич) Дария Ильина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Аксименков Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1888

Сын: Аксименков Василий Васильев

Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1890

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Аксименков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: (Аксименкова) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1900

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Аксименков Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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