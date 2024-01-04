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Аксименков Василий Иванов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Аксименкова Матрона Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1888

Сын: Аксименков Василий Васильев

Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1888
уволенный в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
22.09.1890

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Аксименков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1900

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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