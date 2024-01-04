Аксименков Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1888
Сын: Аксименков Василий Васильев
Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова
Военная служба
1888
уволенный в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
22.09.1890
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Аксименков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
16.05.1900
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Аксименкова Матрона Фёдорова
Смерть
Неизвестно