Аксименков Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1810
Дочь: Силяева Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Фёкла Михайловна
Рождение
16.11.1891
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Аксименков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Михайловна
Смерть
Неизвестно