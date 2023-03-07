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Аксименков Григорий Васильевич

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1810

Дочь: Силяева Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Фёкла Михайловна

Рождение
16.11.1891

Отец: Аксименков Василий Иванов

Мать: Аксименкова Матрона Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Аксименков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Михайловна

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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