Фёкла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1810

Дочь: Силяева Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Аксименков Григорий Васильевич

Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Аксименков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Аксименков Григорий Васильевич

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксименков Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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