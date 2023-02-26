Фёкла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1810
Дочь: Силяева Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Аксименков Григорий Васильевич
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Аксименков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Аксименков Григорий Васильевич
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно