Дробышевский Андрей Игнатьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дробышевский Андрей Игнатьев

Автор
АЛ
Лапкина А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дробышевский ИгнатНеизвестно г.р.
Супруги
Дробышевская Александра СтепановаНеизвестно г.р.
Дети
(Дробышевская) Елизавета Андреева23.04.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дробышевский Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробышевская Александра Степанова

Рождение ребёнка
23.04.1908

Дочь: (Дробышевская) Елизавета Андреева

Мать ребёнка: Дробышевская Александра Степанова

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Крещение 27апреля 1908 В Вознесенской церкви Нижнеудинского уезда.

Смерть
Неизвестно

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