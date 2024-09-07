Дробышевский Андрей Игнатьев
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДробышевский ИгнатНеизвестно г.р.
Супруги
Дробышевская Александра СтепановаНеизвестно г.р.
Дети
(Дробышевская) Елизавета Андреева23.04.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дробышевский Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1908
Дочь: (Дробышевская) Елизавета Андреева
Мать ребёнка: Дробышевская Александра Степанова
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно