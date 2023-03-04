город Нижнеудинск, город Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Нижнеудинск

Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ
1Нижнеудинск, окружной город, расположен по обоим бер. р. Уды; от г. Иркутска в 483 верстах. Церквей — 3, учебн. зав — 3.3998

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13443Нижнеудинскгород обл.подч.54°56'99°00'N-47-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Нижнеудинский муниципальный район, Нижнеудинское городское поселение
25628101001г Нижнеудинскгород
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