Дробышевская Александра Степанова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дробышевский Андрей ИгнатьевНеизвестно г.р.
Дети
(Дробышевская) Елизавета Андреева23.04.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1908
Дочь: (Дробышевская) Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Дробышевский Андрей Игнатьев
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно