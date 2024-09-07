Дробышевская Александра Степанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дробышевская Александра Степанова

Автор
АЛ
Лапкина А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дробышевский Андрей ИгнатьевНеизвестно г.р.
Дети
(Дробышевская) Елизавета Андреева23.04.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышевский Андрей Игнатьев

Рождение ребёнка
23.04.1908

Дочь: (Дробышевская) Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Дробышевский Андрей Игнатьев

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Крещение 27апреля 1908 В Вознесенской церкви Нижнеудинского уезда.

Смерть
Неизвестно

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