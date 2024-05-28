Ungefugt Andréas
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ungefugt Andréas
Мать: Kaiser Anna Barbara
переписи Волково 1816, 1835
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1795
Жена: Dietrich Barbara
Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ungefugt Johann Adam
Мать ребёнка: Dietrich Barbara
Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно