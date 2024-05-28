Ungefugt Andréas 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ungefugt Andréas

Место рождения

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ungefugt Andréas

Мать: Kaiser Anna Barbara

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
переписи Волково 1816, 1835
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1795

Жена: Dietrich Barbara

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ungefugt Johann Adam

Мать ребёнка: Dietrich Barbara

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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