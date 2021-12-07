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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1613Шафгаузен, кол. нем.при р. Статюме.12082171691658Церковь лютеранская 1. Училище. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
998. Шафгаузен, село бывшее колонистов, при речке Подстепной, дворов 239, жителей 2257, церковь лютеранская, школа, 4 лавки, постоялый двор, 12 ветряных мельниц, водяная Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44278Волковосело51°56'с.ш.47°18'в.д.M-38-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63626430111с Волковосело