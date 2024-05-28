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Ungefugt Johann Adam

Место рождения

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1774 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ungefugt Andréas

Мать: Dietrich Barbara

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ungefugt Catharina Elisabeth

Мать ребёнка: Christina

Бракосочетание
Около 1822

Жена: Christina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ungefugt Johann Friedrich

Мать ребёнка: Christina

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
перепись 1835 + 1857
Смерть
1856
Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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