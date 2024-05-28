Ungefugt Johann Adam
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ungefugt Andréas
Мать: Dietrich Barbara
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ungefugt Catharina Elisabeth
Мать ребёнка: Christina
Бракосочетание
Около 1822
Жена: Christina
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ungefugt Johann Friedrich
Мать ребёнка: Christina
перепись 1835 + 1857
Смерть
1856