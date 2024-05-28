Christina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
перепись 1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ungefugt Catharina Elisabeth
Отец ребёнка: Ungefugt Johann Adam
Бракосочетание
Около 1822
Муж: Ungefugt Johann Adam
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ungefugt Johann Friedrich
Отец ребёнка: Ungefugt Johann Adam
перепись 1835 + 1857
Смерть
Неизвестно