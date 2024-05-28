Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Christina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

перепись 1857
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ungefugt Catharina Elisabeth

Отец ребёнка: Ungefugt Johann Adam

Бракосочетание
Около 1822

Муж: Ungefugt Johann Adam

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ungefugt Johann Friedrich

Отец ребёнка: Ungefugt Johann Adam

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
перепись 1835 + 1857
Смерть
Неизвестно

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