Шнейдер Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1839
Дата смерти11.02.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 31.08.1859 по 18.01.1864
врач | Императорский Казанский университет
Работа или профессия
С 27.10.1866
Врач прозектор
Работа или профессия
С 27.10.1867 по 23.07.1869
проректор
Бракосочетание
12.09.1871
ц. Пречистинского Сорока Неопалимоской близ Девича поля
Рождение ребёнка
07.07.1872
Сын: Шнейдер Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шнейдер Александра Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Врач
Смерть
11.02.1874
Похороны
Неизвестно
Новодевичий монастырь