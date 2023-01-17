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Шнейдер Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1839

Дата смерти

11.02.1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 31.08.1859 по 18.01.1864
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
врач | Императорский Казанский университет
Работа или профессия
С 27.10.1866
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Врач прозектор
Работа или профессия
С 27.10.1867 по 23.07.1869
проректор
Бракосочетание
12.09.1871

Жена: Шнейдер Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
ц. Пречистинского Сорока Неопалимоской близ Девича поля
Рождение ребёнка
07.07.1872

Сын: Шнейдер Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шнейдер Александра Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Врач
Смерть
11.02.1874
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичий монастырь
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