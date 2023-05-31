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Ефимов Аким Андреевич

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.07.1876 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1876 ст.

Отец: Ефимов Андрей Ефимович

Мать: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Жена: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.

Дочь: Ефимова Агриппина Акимовна

Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.

Дочь: Ефимова Любовь Акимовна

Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.

Дочь: Клепакова (Ефимова) Марфа Акимовна

Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Ефимова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1947
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

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