Ефимов Аким Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1876 ст.
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1876 ст.
Бракосочетание
25.01.1904 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.
Дочь: Ефимова Агриппина Акимовна
Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.
Дочь: Ефимова Любовь Акимовна
Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.
Дочь: Клепакова (Ефимова) Марфа Акимовна
Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Ефимова Анна Акимовна
Мать ребёнка: Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна
Смерть
1947