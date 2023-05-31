Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1883 ст.
Отец: Сизов Василий Иванович
Мать: Сизова Варвара Романовна
Бракосочетание
25.01.1904 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.
Дочь: Ефимова Агриппина Акимовна
Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.
Дочь: Ефимова Любовь Акимовна
Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.
Дочь: Клепакова (Ефимова) Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Ефимова Анна Акимовна
Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич
Смерть
Неизвестно