Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Сизова) Ольга Васильевна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1883 ст.

Отец: Сизов Василий Иванович

Мать: Сизова Варвара Романовна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Муж: Ефимов Аким Андреевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.

Дочь: Ефимова Агриппина Акимовна

Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.

Дочь: Ефимова Любовь Акимовна

Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.

Дочь: Клепакова (Ефимова) Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Ефимова Анна Акимовна

Отец ребёнка: Ефимов Аким Андреевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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