Ефимов Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Ефимов Ефим Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна
Рождение ребёнка
18.05.1880 ст.
Дочь: Ефимова Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.
Дочь: Фильченко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна
Рождение ребёнка
23.05.1899 ст.
Дочь: Хохленко Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна
Смерть
Неизвестно