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Ефимов Андрей Ефимович

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Ефимов Ефим Емельянович

Мать: не указана

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Жена: Ефимова Анастасия Ананьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.

Сын: Ефимов Аким Андреевич

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.

Сын: Ефимов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1880 ст.

Дочь: Ефимова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.

Сын: Ефимов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.

Дочь: Фильченко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1899 ст.

Дочь: Хохленко Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно