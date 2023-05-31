Фильченко (Ефимова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильченко (Ефимова) Мария Андреевна

Фильченко (Ефимова) Мария Андреевна

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

22.01.1886 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886 ст.

Отец: Ефимов Андрей Ефимович

Мать: Ефимова Анастасия Ананьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Фильченко Захар Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1907 ст.

Сын: Фильченко Пётр Захарович

Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1909 ст.

Сын: Фильченко Яков Захарович

Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Запись №38 октябрь 23(28) 1909 Язно-Пятницкой церкви. Восприемники деревни Игнатова крестьянин Андрей Афанасьев Фильченко и деревни Куксиха крестьянка вдова Матрона Михайлова.
Рождение ребёнка
10.06.1912 ст.

Дочь: Фильченко Ксенья Захарьевна

Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.

Сын: Фильченко Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1945
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.