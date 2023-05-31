Фильченко (Ефимова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1886 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886 ст.
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович
Запись №38 октябрь 23(28) 1909 Язно-Пятницкой церкви. Восприемники деревни Игнатова крестьянин Андрей Афанасьев Фильченко и деревни Куксиха крестьянка вдова Матрона Михайлова.
Рождение ребёнка
10.06.1912 ст.
Дочь: Фильченко Ксенья Захарьевна
Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.
Сын: Фильченко Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Фильченко Захар Александрович
Смерть
1945