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Ефимова Анастасия Ананьевна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Муж: Ефимов Андрей Ефимович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.

Сын: Ефимов Аким Андреевич

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.

Сын: Ефимов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1880 ст.

Дочь: Ефимова Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.

Сын: Ефимов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.

Дочь: Фильченко (Ефимова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1899 ст.

Дочь: Хохленко (Ефимова) Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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