Ефимова Анастасия Ананьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
25.05.1878 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
18.05.1880 ст.
Дочь: Ефимова Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.
Дочь: Фильченко (Ефимова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
23.05.1899 ст.
Дочь: Хохленко (Ефимова) Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно