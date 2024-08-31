Степанида Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Кондратьевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Назарович

Отец ребёнка: Назар Кондратьевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иуда Назарович

Отец ребёнка: Назар Кондратьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Яков Назарович

Отец ребёнка: Назар Кондратьевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Степан Назарович

Отец ребёнка: Назар Кондратьевич

Смерть
1781

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