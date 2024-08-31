Степанида Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Кондратьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Назарович
Отец ребёнка: Назар Кондратьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иуда Назарович
Отец ребёнка: Назар Кондратьевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яков Назарович
Отец ребёнка: Назар Кондратьевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Степан Назарович
Отец ребёнка: Назар Кондратьевич
Смерть
1781